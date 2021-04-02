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2 апреля, 17:24

Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

фото ЗакС политика Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесет на рассмотрение депутатов законопроект, предусматривающий создание зоополиции. По мнению лидера партии Сергея Миронова, частые случаи жестокого обращения с животными, попадающие в прессу, требуют создания специального подразделения МВД. Миронов отметил, что это станет логичным продолжением принятой в июле прошлого года поправки в Конституцию об ответственном обращении с животными.

"У нас есть все основания подготовить инициативу о создании специальных подразделений при полиции, которые будут обеспечивать защиту животных, в том числе бороться с живодерами. Мы такие поправки разработаем и будем продвигать. Мы понимаем, что истязание животных – первый шаг к бесчеловечности. Сегодня он мучает кошку, завтра – ребенка, на различных маньяках и нелюдях эта цепочка прослеживается легко", - цитирует политика персональная пресс-служба.

Эсеры сетуют на то, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в России назначается крайне редко.

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