Пивоварова вызвали в прокуратуру Петродворцового района

Исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову в пятницу, 2 апреля, вручили требование о явке в прокуратуру Петродворцового района. Он рассказал ЗАКС.Ру, что сотрудники ведомства и полицейские ждали его в подъезде несколько часов.

Судя по тексту документа, прокуратура проверяет деятельность "Открытой России", однако что именно стало поводом для внимания Пивоваров не знает.

- Я предполагаю, что это может быть связано с нашей помощью врачам скорой помощи. Никаких других мероприятий в Петродворцовом районе мы не проводили, - рассказал исполнительный директор "Открытки".

По словам Пивоварова, весной 2020 года организация отвозила врачам защитные костюмы и медицинские маски. Поддержку оказывали в том числе станции скорой помощи Петродворцового района. Заместитель директора станции Сергей Жварницкий и депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко после этого обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку "Открытой России".

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