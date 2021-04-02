Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

Координатор незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Дмитриев обратился в Конституционный суд, требуя пересмотра "коронавирусного" постановления Смольного №121 в части запрета на проведение одиночных пикетов, которое действует уже более года. По мнению политика, оспариваемая им правовая норма никак не связана с инфекцией и ее распространением. В декабре Дмитриев получил судебный штраф за октябрьский пикет, посвященный военному конфликту в Нагорном Карабахе, и продолжает считать его незаслуженным.

"Смольный использует пандемию в своих интересах по полной: уже год как запрещены любые публичные акции, хотя проводятся концерты, различные массовые мероприятия. Недавно в разных районах праздновали масленицу с активным участием властей и депутатов-единороссов. А одиночные пикеты у них, видите ли, запрещены. Необходимо дать чиновникам по рукам и положить этому конец", - цитирует петербуржца пресс-служба партии.

Ранее с критикой запрета на публичные мероприятия выступали многие политические силы, существующие в Петербурге. В их риторике часто фигурирует отсылка к "двойным стандартам": по мнению противников постановления №121, власти проводят нужные ей массовые мероприятия и под предлогом коронавируса запрещают оппозиционные выступления вплоть до одиночных пикетов. Губернатор Александр Беглов в своих ответах на запросы склонен объяснять запретительную практику тем, что ношение медицинских масок как один из способов сокрытия лица невозможно на митингах. Депутат Борис Вишневский, ссылаясь на решения ВС и КС, с этим активно спорит.

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