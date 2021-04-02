18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

2 апреля, 17:51

Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

фото ЗакС политика Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

Координатор незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрей Дмитриев обратился в Конституционный суд, требуя пересмотра "коронавирусного" постановления Смольного №121 в части запрета на проведение одиночных пикетов, которое действует уже более года. По мнению политика, оспариваемая им правовая норма никак не связана с инфекцией и ее распространением. В декабре Дмитриев получил судебный штраф за октябрьский пикет, посвященный военному конфликту в Нагорном Карабахе, и продолжает считать его незаслуженным.

"Смольный использует пандемию в своих интересах по полной: уже год как запрещены любые публичные акции, хотя проводятся концерты, различные массовые мероприятия. Недавно в разных районах праздновали масленицу с активным участием властей и депутатов-единороссов. А одиночные пикеты у них, видите ли, запрещены. Необходимо дать чиновникам по рукам и положить этому конец", - цитирует петербуржца пресс-служба партии.

Ранее с критикой запрета на публичные мероприятия выступали многие политические силы, существующие в Петербурге. В их риторике часто фигурирует отсылка к "двойным стандартам": по мнению противников постановления №121, власти проводят нужные ей массовые мероприятия и под предлогом коронавируса запрещают оппозиционные выступления вплоть до одиночных пикетов. Губернатор Александр Беглов в своих ответах на запросы склонен объяснять запретительную практику тем, что ношение медицинских масок как один из способов сокрытия лица невозможно на митингах. Депутат Борис Вишневский, ссылаясь на решения ВС и КС, с этим активно спорит.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

2 апреля, 13:05 Адвокат собирается обжаловать аресты участников шествия в поддержку Twitter

2 апреля, 12:56 Дело Резника об участии в форуме "Муниципальная Россия" поступило в петербургский суд

31 марта, 19:53 Суд в Петербурге запретил мобильное приложение "Свидетелей Иеговы"

31 марта, 18:54 Суд дал условный срок обвиняемому в насилии над полицейскими на январской акции Богданову

31 марта, 15:54 Суд приговорил обвиняемого в нападении на омоновца на акции 31 января Туганкова к 1 году колонии-поселения

30 марта, 18:25 Совет МО "Ульянка" отбил вторую атаку

30 марта, 17:37 Проректора "Военмеха" отправили в СИЗО до конца апреля

30 марта, 12:57 Cуд признал нормы положения об учете бездомных не соответствующими Уставу Петербурга

30 марта, 12:20 Прокуратура отказалась от иска о бездеятельности совета МО "Ульянка"

26 марта, 16:57 Фигурант дела о "золотых парашютах" в МВД отсудил у государства 700 тысяч рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2 апреля, 21:38 "Готов продать квартиру на благо Отечества?": Правые консерваторы презентовали новое содружество

2 апреля, 20:53 "Кошмар какой-то": Милонов хочет большего контроля государства за новым строительством

2 апреля, 20:14 Княгинин: В июне Петербург выйдет на уровень коллективного иммунитета к COVID-19

2 апреля, 19:39 Лукашенко стремится к полной отмене ограничений на границе с РФ

2 апреля, 19:19 Администрация Курортного района выделила на покупку автомобиля 1,5 млн рублей

2 апреля, 18:56 РКН заявил о "социальной ответственности" Twitter и других сервисов за размещаемые в них посты

2 апреля, 18:48 Чиновники Смольного требуют снести жилой дом в Ломоносове

2 апреля, 18:32 Более 90% обитателей социальных учреждений Петербурга вакцинировались от коронавируса

2 апреля, 18:25 Почти 90 парков и садов Петербурга закрыли на просушку до мая

2 апреля, 18:15 Допрос Резника в Следкоме продлился более трех часов

2 апреля, 17:54 Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

2 апреля, 17:51 Петербургские другороссы обжаловали в КС запрет на одиночные пикеты

2 апреля, 17:40 Пивоварова вызвали в прокуратуру Петродворцового района

2 апреля, 17:30 Беглов и Макаров поздравили с Днем единения народов России и Беларуси

2 апреля, 17:24 Эсеры внесут в ГД законопроект о создании зоополиции

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru