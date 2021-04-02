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2 апреля, 17:54

Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

фото ЗакС политика Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила директору ФСИН Александру Калашникову обращения адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества об оказании политику медпомощи в исправительной колони № 2 в Покрове, передает "Интерфакс".

"Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи. Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть", - сказала Москалькова.

По ее словам, обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН – это "один из приоритетов деятельности омбудсмена". Москалькова сообщила, что у нее налажен конструктивный диалог с руководством ФСИН, и заявила, что "в вопросах охраны здоровья заключенных и осужденных наметились позитивные сдвиги".

Адвокаты Навального и правозащитники обращались к Москальковой с просьбой помочь в обеспечении Навального нужными лекарствами и качественной медпомощью.

Напомним, Навальный сообщал о сильных болях в спине и проблемах с ногой, которая стала отниматься: в августе он пережил отравление и три недели был в коме. Политик рассказывал, что не получает в колонии должной медицинской помощи, из препаратов ему выдают лишь ибупрофен. Также Навальный говорил, что его будят по ночам каждый час, проверяя его присутствие: как заключенного, поставленного на учет как "склонный к побегу". В знак протеста против условий содержания 31 марта Навальный объявил голодовку.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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