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2 апреля, 18:48

Чиновники Смольного требуют снести жилой дом в Ломоносове

фото ЗакС политика Чиновники Смольного требуют снести жилой дом в Ломоносове

Петербургское правительство добивается через суд сноса жилого дома 5а по Михайловской улице в Ломоносове, который построили без прохождения необходимых бюрократических процедур и самовольно, пишет издание "Канонер". Иск подали представители комитета по контролю за имуществом.

Строительные работы провели в прошлом году, участок земли принадледит компании "Спецмонтажстрой". До 2017 года на этом месте находился другой жилой дом, советских времен постройки, доведенный до аварийного состояния.

"Выполненные работы создают угрозу жизни и здоровью граждан, их сохранение нарушает права и охраняемые законом интересы других граждан", - говорится в исковом заявлении.

У владельца земли будет на исполнение требования один месяц. В противном случае самострой снесут за счет городского бюджета.

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