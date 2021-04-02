Лукашенко стремится к полной отмене ограничений на границе с РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил пожелание как можно скорее снять все транспортные ограничения между двумя странами, обсуловленные продолжающейся пандемией. Больше всего Лукашенко волнует железнодорожное сообщение.

"Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчеркнуто", - гласит сообщение от его пресс-службы.

По мнению глав обоих государств, вакцинация российской вакциной - предлог для еще более тесной интеграции двух стран.

В ходе разговора Путин также поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.