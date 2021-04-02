"Готов продать квартиру на благо Отечества?": Правые консерваторы презентовали новое содружество

Монархисты, националисты, антипрививочники, участники НОД и сталинисты встретились на пресс-конференции в Петербурге 2 апреля. Православный бизнесмен Сергий Алиев представил на ней новое патриотическое движение. Началось мероприятие с молитвы, а закончилось ссорой и совместным исполнением песни о Родине.

Своим названием новое национал-патриотическое содружество выбрало старинный лозунг чилийских леваков "Когда мы едины - мы непобедимы". Баннер с этим слоганом и фотографией памятника Минину и Пожарскому украсил конференц-зал "Кремлевский" гостиницы "Москва". Чтобы никто из гостей встречи (организаторы называли ее пресс-конференцией) не заблудился, их встречали уже на входе в гостиницу. "Проходите на второй этаж. Без маски, конечно же", - направляла женщина средних лет.

Зал оказался полон. Собралось до 300 человек. Пришлось даже приносить дополнительные стулья откуда-то из коридора. Подавляющее большинство слушателей, действительно, были без масок. И действительно создавалось впечатление невероятного единства. Рядом с длиннобородыми мужчинами и женщинами в платках сидели активисты с портретом Сталина на значках, где-то поблизости устраивались дальнобойщики из "Объединения перевозчиков России", казаки в папахах, священнослужители в рясах и представители Национально-освободительного движения.

Для начала собравшимся предложили помолиться. Верующие запели "Отче наш". После слово взял организатор мероприятия, бизнесмен Сергий (до крещения - Руслан) Алиев из Екатеринбурга:

- В 2014 году меня благословил афонский старец Гавриил. Он сказал: "В России грядет смута. Она будет рано или поздно. Благословляю тебя, выйди из тени". С того времени, с июля 2014 года, все свое время, деньги, здоровье я тратил на то, чтобы пробудить свой народ от летаргического сна.

Алиев - личность, хорошо известная в право-консервативной среде. У себя на родине, в Екатеринбурге, он занимается общественной деятельностью: пристраивает в собственный приют бездомных и наркозависимых. Когда к прокату готовили фильм "Матильда", православный активист находился в первых рядах его противников. Он выступил с несколькими исками против режиссера Алексея Учителя и даже снял собственный документальный фильм "Ложь Матильды". Это видео было опубликовано на YouTube-канале Алиева за две недели до премьеры картины Учителя. Это не единственное творение бизнесмена. Позже он презентовал фильм "Мир русского человека", рабочим названием которого было "Осторожно, Собчак - русские идут".

Активист поддерживает мятежного схиигумена Сергия и выступает против вакцинирования от коронавируса, опасаясь чипирования. Весной 2021 года Алиев начал постить на YouTube видеоролики о своей новой инициативе со сложным названием "Народное содружество за объединение России "Когда мы едины - мы непобедимы".

По замыслу создателя, содружество должно объединить патриотические, культурные и духовные организации вместе с простыми неравнодушными гражданами. "Единый фронт", по планам, с помощью СМИ будет обозначать актуальные проблемы и "ставить вопрос их решения "ребром" перед действующей властью". Руководить всем должен оперштаб, в который войдут ответственные за различные области профессиональной деятельности.

Например, культуру уже предложили курировать заслуженному артисту России Борису Галкину, играющему военных в фильмах и сериалах. Галкин уже дал согласие в видеообращении, которое продемонстрировали посетителям пресс-конференции.

Экономическое направление доверили профессору МГИМО Валентину Катасонову, председателю организации "Русское экономическое общество" и постоянному автору сайта телеканала "Царьград". На пресс-конференцию он приехать не смог и записал аудиообщрание, в котором назвал положение дел в стране "предпоследними временами".

- Да, мировая элита и закулисье активно готовят приход Антихриста. И вот тогда-то наступят последние времена, - предупредил экономист.

Особенно тепло зал поприветствовал дочь покойного генерала Льва Рохлина Елену. Она участвует в жизни организации "Национально-патриотические силы России" (НПСР), правого союзника КПРФ, и оказывает юридическую поддержку политзаключенным-националистам. На аватаре "Вконтакте" у Рохлиной - все тот же схиигумен Сергий.

С собою из Москвы она привезла в Петербург стопку листовок "Памятка-алгоритм действий (при незаконном принуждении к соблюдению масочного режима)". Собравшихся правозащитница призвала объединяться не по идеологической принадлежности, а по готовности участвовать в конкретных делах. Рохлина привела в пример протестную кампанию в Шиесе и организацию "Женщины планеты". Алиев тоже восхитился тем, как последние "отстаивают солдатиков, чтобы их не вакцинировали".

Среди слушателей тоже оказалось много желающих выступить. Некоторые прямо с места кричали, что знают, что нужно сделать, чтобы спасти Россию. Но микрофон Алиев никому не дал - времени оставалось мало, и он объявил, что каждый может рассказать о своих делах на видео, и он опубликует эти ролики в интернете. Хейтерам, продолжавшим кричать с мест, он отвечал, что ради спасения страны продал квартиру, машину и занял большую сумму денег.

- Все подходят с чем? "Сергий, дай слово", "Сергий, разреши сказать". Родные мои, а почему бы каждому из нас не организовать такую пресс-конференцию и сказать все, что хотите? - предложил бизнесмен. - К сожалению, подавляющее большинство из нас любит говорить. Но основная идея: "от слов - к делу возродим сильную Россию". Надо начать с себя. Каждый, изменившись сам, изменит Россию.

Кто-то крикнул Алиеву, что он хвалит себя и занимается словоблудием.

- Какое словоблудие, брат? Еще раз говорю. Ты готов продать свою квартиру и машину на благо своего Отечества? По поводу словоблудия не по адресу, - ответил екатеринбуржец.

Второй микрофон в это время был в руках у оперного певца Василия Муховикова-Истомина. Он тоже выступал на пресс-конференции. Артист предложил разрядить обстановку и вместе спеть. Всем желающим раздали текст. Песня начиналась со слов "я люблю тебя Россия".

Стеснявшиеся участвовать в хоре потянулись к выходу, где их уже дожидались торговцы литературой. На столике, где еще час назад регистрировали гостей пресс-конференции, разложили брошюры "Славянский ведизм", "Найденная Атлантида" и увесистый том книги "Мученики нашего времени". Главный вопрос, который звучал в кулуарах: "А дальше, что делать?" Алиев объяснил ЗАКС.Ру, что дальше будет штаб:

- В Москве уже открыт офис. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открою. Дальше все зависит от людей. Если люди готовы объединяться, то работа будет по направлениям. Я раньше никогда не занимался движениями, у меня опыта нет. Поэтому я предложил всем вместе, как вече, собраться и все обсудить. Но уже не на уровне болтовни, а на уровне дела.

Досидевший до конца пресс-конференции участник движения "За новый социализм" Алекcандр Макаров подтвердил ЗАКС.Ру, что если офис откроется, он будет готов к совместной деятельности. То, что взаимодействовать придется с монархистами и националистами, его не смущает.

- Поезд, на котором мы все едем, идет в пропасть, - сравнил Макаров. - Народ в вагонах поезда бухает, веселиться, кому-то не на что бухать, он смотрит как веселятся другие. Несколько людей в этом поезде выглянули в окно и увидели, что он идет в пропасть. Они зашли обратно в вагон и говорят: "Народ, мы идем в пропасть". А ему говорят: "Отстань, ты лодку раскачиваешь и воду мутишь". Вот, что происходит. Поезд надо остановить и люди сами должны сказать, куда мы поедем, по каким рельсам.

На другом фланге настроения оказались примерно такими же. Признавая, что коммунистические идеи русскому духу чужды, православные активисты соглашались, что с левыми можно работать. "Мы коммунистов любим, мы не любим их заблуждения", - сказал один из них.

Сергей Еремеев