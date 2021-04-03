В России учли еще более 9 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 9 021 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 384, а сумели поправиться 9 618 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2011 новых больных, в Петербурге – 717, в Подмосковье – 594. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1019 человек и скончалось 36.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.