Световая картина Петрова-Водкина украсит брандмауэр дома на Васильевском острове

На углу 8 линии и набережной Смоленки 5 апреля появится световая проекция: на брандамауэре дома 85 по 8 линии "загорится" работа "Фантазия" классического русского художника Кузьмы Петрова-Водкина, передает пресс-служба Смольного.

"Проекции на стенах домов в историческом центре интересны не только горожанам. Таким способом можно создавать новые места притяжения для туристов – световые маршруты Петербурга", - полагает губернатор Александр Беглов.

За инсталляцию отвечает компания "Ленсвет", которая обязуется включать проекцию каждый вечер. Локацию для "Фантазии" выбрали неслучайно - Петров-Водкин часть жизни прожил на Васильевском острове.

Отметим, что ранее по той же технологии в городе появились световые портреты писателя Федора Достоевского (в Кузнечном переулке) и инженера Федора Пироцкого (на Московском проспекте).

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.