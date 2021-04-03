В Москве проходит съезд "Яблока"

В российской столице проходит XXI съезд партии "Яблоко". Мероприятие организовано под лозунгом "свободу всем политзаключенным" и транслируется на YouTube-канале политической организации. Открыл заседание депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, произнесший получасовую речь о роли партии в российском обществе и нарастании репрессий в стране.

"Миллионы людей хотят политических перемен. Тысячи требуют этих перемен на улицах, рискуя свободой и безопасностью. Власть даёт политический ответ на протесты, и это жестокий полицейский ответ. Оппозиционная политическая деятельность фактически поставлена вне закона", - в числе прочего, отметил Шлосберг.

Меняющаяся внутренняя политика государства, по его признанию, дает все больше оснований предполагать вариант силовой ликвидации партии "сверху", поскольку "яблочники", уверен псковский депутат, представляют для нее реальную опасность.