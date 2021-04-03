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13:46

В Петербурге простились с бывшим депутатом Владимиром Гольманом

фото ЗакС политика В Петербурге простились с бывшим депутатом Владимиром Гольманом

В Спасо-Преображенском соборе прошла панихида по депутату петербургского ЗакСа в 1994-2011 годах Владимиру Гольману, о кончине которого стало известно 31 марта, сообщает пресс-служба городского парламента.

"Его колоссальный опыт, воля, талант, сердечность, мудрость и доброта вдохновляли нас на труд во имя всех петербуржцев. У него мы учились стратегическому видению будущего, вдумчивому подходу к каждой конкретной ситуации, умению прислушиваться к простому человеку с его нуждами и проблемами, принятию выверенных, эффективных решений", - произнес на церемонии спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По словам Макарова, депутаты настоящего и будущего будут хранить память о Гольмане и блюсти традиции, которые он заложил. Более того, Макаров считает, что помнить политика будет каждый петербуржец.

Бывшему депутату было 87 лет. В 2011 году, после его ухода из представительной власти, удалось избраться в ЗакС его сыну Сергею Шатуновскому.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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