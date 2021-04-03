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14:15

В Петербурге почтили память жертв теракта в метро

фото ЗакС политика В Петербурге почтили память жертв теракта в метро

В Петербурге прошла траурная церемония, посвященная четвертой годовщине террористического акта, совершенного смертником на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". К зданию последней станции возложили цветы спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и вице-губернатор Олег Эргашев.

"Мы помним этот день и остаемся бдительными и сплоченными перед лицом террористической угрозы. Неотвратимое возмездие постигнет каждого, кто посмеет поднять руку на невинных людей, наших соотечественников. Это наш долг перед жертвами взрыва в поезде метро четыре года назад", - произнес Макаров, успевший сегодня 3 апреля, лично поговорить с дежурной по станции 3 апреля 2017 года.

В свою очередь, утром пресс-служба Смольного выпустила обращение главы города Александра Беглова по случаю годовщины трагических событий.

"Такие раны остаются в сердце навечно", - в частности, говорится в опубликованном тексте.

Напомним, что от взрыва, помимо самого террориста, погибло 15 горожан, более ста людей получили ранения. После теракта одиннадцать человек были осуждены на длительные сроки заключения. Самые крупные сроки получили Аброр Азимов, Акрам Азимов и Мухмадюсуф Эрматов: пожизненное заключение и по 28 лет колонии соответственно. Также на 27 лет колонии осужден Ибрагим Эрматов, другие получили от 19 до 22 лет колонии. Никто из осужденных не признал своей вины. От фигурантов дела звучали жалобы на пытки во время следствия.

фото: gov.spb.ru


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