Через неделю откроется навигация по Неве В ночь на 10 апреля в Петербурге открывается сезон навигации: впервые в нынешнем году разведут мосты, передает пресс-служба комитета городского правительства. "По Неве проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути. Поэтому их техническая исправность и бесперебойная работа – наша стратегическая задача", - считает губернатор Александр Беглов. В течение марта специалисты совершили порядка 50 пробных разводок, проверяя исправность мостов. Как обычно, 12 переправ будут разводиться каждую ночь, а мосты, соединяющие Выборгский и Петроградский районы, будут разводить по заявкам.

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