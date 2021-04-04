Коронавирусная статистика в РФ пополнилась 8817 новыми случаями

За последние 24 часа на территории России зафиксировано 8817 новых случаев заражения граждан коронавирусом, таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии инфекцию подхватили 4 580 894 жителей страны, проинформировали в оперативном штабе.

Тройка регионов-лидеров по уровню распространения заболевания выглядит неизменной: на первом месте - Москва (+1 901 случай), следом идут Петербург (711) и Московская область (598). За ними расположились Нижегородская область (276) и Ростовская область (241).

Суточная статистика COVID-смертей пополнилась 357 умершими. Всего инфекция унесла жизни 100 374 человек.

В Петербурге коронавирус обнаружен у более 397 тысяч человек, излечились свыше 351 тысячи, умерли 12 394.