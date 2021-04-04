Россияне стали чаще материться в интернете после вступления в силу "запретительного" закона

Пользователи российского сегмента интернета начали чаще материться в социальных сетях после того, как власти утвердили соответствующий запрет, приводит РБК данные исследования "Медиалогии".

В частности, говорится о заметках, опубликованных во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

В "Медиалогии" отметили, что в феврале-марте текущего года в рунете в основном обсуждали приговор Алексею Навальному и последовавшие за судом протесты, а также рост цен на продукты.

После того, как с 1 февраля вступил в силу запрет на мат в соцсетях, количество соответствующих публикаций заметно возросло: даже само известие о законодательном нововведении породила огромное количество постов по этому поводу.

На данный момент за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено.