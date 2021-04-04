Петербург возобновил авиасообщение с Ригой

Начиная с сегодняшнего дня, 4 апреля, в петербургском Пулково стали приземляться самолёты airBaltic, следующие из Риги, известили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания будет выполнять по 4 рейса в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Перелёт займёт чуть больше часа.

В мае расписание может быть скорректировано, уточнили в Пулково.

Аэропорт Риги является крупным междугородним хабом: из него пассажиры смогут как улететь, так и прибыть из Вильнюса, Гамбурга, Лиссабона, Минска, Рейкьявика, Таллина, Тбилиси и Цюриха.

В Пулково уточнили, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по уважительным причинам.