"Город – наш общий дом": В Петербурге появятся два новых приюта для бродячих животных

По случаю Всемирного дня бездомных животных, ежегодно отмечаемого 4 апреля, петербургский глава Александр Беглов известил о готовности возвести в Петербурге ещё два приюта для бродячих четвероногих, информирует пресс-служба Смольного.

"Это не праздник, не торжественная дата в календаре. Этот день - напоминание, что мы в ответе за тех, кого приручили", - сказал Беглов, добавив, что в обновлённой Конституции также прописана важность ответственного отношения к братьям меньшим.

Губернатор напомнил, что на протяжении последних 15 лет в Северной столице действует специализированная программа "отлов-вакцинация-стерилизация-возврат", в рамках которой более 30 тысяч собак прошли через обозначенную процедуру, после чего были возвращены в условия обитания. С 2020 года данная программа стала распространяться и на кошек.

На сегодняшний день в Петербурге функционируют 17 приютов, существующих лишь на спонсорские дотации. В них обитают не менее 2 тысяч собак и столько же котов. Город частично компенсирует затраты на их содержание, однако они всё равно не способны приютить всех животных - именно поэтому в ближайшее время будут построены два государственных приюта, которые появятся либо в Колпинском, Пушкинском или Красногвардейском районах.

"Сегодня, во Всемирный день бродячих животных, хочу напомнить, что город – наш общий дом. И наша задача – сделать его лучше, комфортнее и безопаснее. И для людей, и для животных – наших спутников и друзей", - констатировал Беглов.

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