Петербургский "Лендок" отменил показы фильмов "Артдокфеста"

Базирующаяся в Петербурге киностудия "Лендок", где начиная с сегодняшнего дня должны были состояться показы фильмов в рамках фестиваля документального кино "Артдокфест", решила убрать со своих стендов афиши мероприятия, поделилась в эфире "Дождя" пресс-атташе фестиваля Ольга Комок.

"Прежде чем искать другую площадку, мы хотели бы провести запланированный показ в „Лендоке". Но сию секунду мы знаем, что их предупредили, что к ним обязательно придут. В данный момент на сайте Лендока масса всего помимо „Артдокфеста" в афише значится, Артдокфест уже снесен. При этом, что мы с „Лендоком" в прекраснейших отношениях. <…> Мы знаем, что им позвонили. И они сейчас изобретают причину, по которой в 6 часов вечера „Лендок" будет закрыт", - прояснила детали ситуации Комок.

Напомним, днём ранее петербургские правоохранители и представители Роспотребнадзора сорвали открытие "Артдокфеста" в Доме кино: чиновников смутило пренебрежение антивирусными правилами. В итоге они опечатали два кинозала, в которых должны были состояться показы.

Взамен утраченной площадки организаторы фестиваля собирались устроить сеансы в "Лендоке".