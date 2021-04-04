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16:58

В Москве задержали мужчину, сидевшего возле мавзолея Ленина с плакатом "Свободу политзаключенным"

фото ЗакС политика В Москве задержали мужчину, сидевшего возле мавзолея Ленина с плакатом "Свободу политзаключенным"

Столичные правоохранители прервали акцию местного активиста Александра Артемьева, вышедшего на Красную площадь, к мавзолею Ленина, с плакатом "Свободу политзаключенным", уведомляет "ОВД-Инфо".

Мужчина решил сесть на ступеньки памятника и провести таким образом пикет, однако спустя несколько минут к нему подошли полицейские и увели его с собой.

В итоге на Артемьева составили протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и отпустили из отдела полиции.

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