СК изучает обстоятельства гибели туристов в нацпарке в Коми

В национальном парке "Югыд Ва", расположенном в республике Коми, накануне произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли двое туристов, информирует РИА "Новости".

У группы есть разрешение на пребывание на территории нацпарка, однако на сегодняшний день возможность оперативно связаться с отдыхающими отсутствует. К месту их ориентировочного нахождения отправились спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ "СПАС-Коми".

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в информационной справке от СК.

"Югыд Ва" (на языке коми - "Светлая вода") является одним из самых масштабных национальных парков России, его площадь составляет около двух миллионов гектаров.