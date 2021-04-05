В Петербурге арестовали экс-главу финансового отдела СК, обвиняемого в крупном хищении

Октябрьский райсуд Петербурга решил поместить в СИЗО участника уголовного разбирательства о хищении вещественных доказательств в региональном управлении Следственного комитета, оповестили в объединенной пресс-службе судебных инстанций города.

Под арестом оказался Дмитрий Ковальчук, ранее на протяжении 8 лет руководивший финансовым отделом ГСУ СК РФ по региону.

"Похитил денежные средства в особо крупном размере, признанные вещественными доказательствами, а также денежные средства, на которые был наложен арест по уголовным делам", - уточнили в судебной пресс-службе.

Ковальчука обвиняют в особо крупной краже. Петербургские СМИ сообщают, что речь может идти о сумме в 400 млн рублей. По предварительной информации, экс-сотрудник СК якобы тратил деньги на казино.