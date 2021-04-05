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10:13

Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

фото ЗакС политика Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор объявил о продлении мер по замедлению работы социальной сети Twitter вплоть до 15 мая: при этом речи о полной блокировке ресурса пока не идёт, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости доступа к Twitter 10 марта: сделано это было из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по его требованию. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы.

Добавим также, что не так давно один из столичных судов оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам, составленным из-за того, что соцсеть не удалила по требованию РКН посты с призывами к участию в несогласованных акциях протеста.

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