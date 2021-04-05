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11:12

"Им говорят, что всё из-за меня": Фургал рассказал о давлении на близких и угрозах в СИЗО

фото ЗакС политика "Им говорят, что всё из-за меня": Фургал рассказал о давлении на близких и угрозах в СИЗО

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал дал о себе знать из стен столичного "Лефортово": по его словам, администрация изолятора оказывает на него давление, постоянно отказывая в ознакомлении с материалам следствия, пишет "Коммерсант", приводя выдержки из письма экс-управленца.

"Постоянно поступают угрозы о привлечении близких родственников к уголовной ответственности", - поделился Фургал.

Он добавил, что в изоляторе ему по-прежнему не дают изучать никакую поступающую на его имя корреспонденцию, лишают свиданий, грозят арестами родным и близким.

"Людям, которые хоть каким-то образом со мной связаны, жестко, включая аресты, говорят, что все, что с ними происходит — это из-за меня", - пишет Фургал.

Наконец, бывшего краевого главу поставили в жёсткие рамки ознакомления с делом, фактически лишив его выбора.

"Мне установили срок в 7 дней на ознакомление, и у меня есть выбор: либо проводить ознакомление с делом, либо прогулка и обед, другого выбора не дали", - подытожил Фургал.

Напомним, что в июле 2020 года сотрудники ФСБ задержали Фургала в Хабаровске и этапировали в Москву, где ему предстоит суд по делу с тяжкими обвинениями. Бывшему чиновнику инкриминируют организацию убийств в середине 2000-х годов. При этом в Хабаровске он успел заручиться большой поддержкой у жителей, которые прошлым летом и осенью постоянно выходили на митинги в его поддержку.

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