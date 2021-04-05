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11:59

"Левада-центр"*: Треть россиян считают приговор Навальному несправедливым

фото ЗакС политика "Левада-центр"*: Треть россиян считают приговор Навальному несправедливым

Большая часть россиян, опрошенных социологами "Левада-центра"*, уверены в резонности приговора, вынесенного политику Алексею Навальному по делу "Ив Роше", при этом лишь 29% находят решение суда несправедливым. Результатами исследования делятся "Открытые медиа".

Доля тех, кто полагает "вердикт" суда несправедливым, больше всего респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (50%), это - жители Москвы (35%) и других мегаполисов (31%), есть такие граждане и в малых населённых пунктах (33%). Аналогичного мнения придерживаются и россияне, читающие интернет-издания (45%), мониторящие соцсети (48%) и следящие за Telegram-каналами (69%).

В справедливости судебного решения в подавляющем большинстве уверены граждане старше 55 лет (60%), доверяющие ТВ как основному средству получения информации (60%).

Из респондентов, осуждающих приговор Навальному, 61% хотят его скорейшего освобождения из колонии, и лишь 8% полагают, что он находится там, где должен. 

26% опрошенных скрупулёзно следили за ходом суда над Навальным, 56% что-то слышали о нем, а 17% узнали о нем из опроса.

*"Левада-центр" включен в реестр НКО-иностранных агентов по решению Минюста РФ

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