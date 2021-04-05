Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

Российский глава Владимир Путин намерен выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию в грядущую среду, 21 апреля, известил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

"Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля", - сообщил помощник Путина.

Ранее источники РБК уже прогнозировали, что президент обратится к членам ФС в конце апреля, правда, по их информации, это должно было произойти 22 числа.

Добавим, выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно. Раньше оно было осенью, в ноябре-декабре, однако в последние годы даты сместились к первому кварталу года.

Так, в 2020 году Путин выступил с посланием в середине января. Тогда его выступление запомнилось тем, что он анонсировал внесение масштабных поправок в Конституцию, которые были в итоге приняты на всероссийском голосовании.

Одна из принятых поправок предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четвертый срок Путина на посту главы государства.