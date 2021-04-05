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12:55

В дни хоккейных матчей в Ледовом дворце будет открыт пункт вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В дни хоккейных матчей в Ледовом дворце будет открыт пункт вакцинации от COVID-19

Петербургский глава Александр Беглов сообщил, что в дни, когда в Ледовом дворце будут проходить хоккейные матчи, в помещении спорткомплекса будет функционировать выездной пункт вакцинации граждан от коронавируса, информирует пресс-служба Смольного.

При себе желающие привиться должны иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

"В городе идет массовая вакцинация. Привиться можно не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше петербуржцев могли сделать прививку в удобное для себя время. В том числе совместить с посещением торгового центра, театра или спортивных мероприятий. Теперь хоккейные болельщики смогут не только поболеть за любимую команду, но и сделать прививку", - представил инициативу Беглов.

На сегодняшний день для горожан открыты 134 стационарных пункта вакцинации от COVID-19, 10 мобильных прививочных пунктов, также действуют 8 точек в торговых центрах, и один - в Михайловском театре. 

Пока что в городе на Неве удалось вакцинировать чуть более 400 тысяч человек.


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