Фигурант "дела 318" в Петербурге перевёл деньги в фонд "Подари жизнь" в знак раскаяния

Обвиняемый в неопасном для жизни и здоровья насилии в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на протестной акции в Петербурге 31 января Артём Попов перевёл 2 тысячи рублей в благотворительный фонд "Подари жизнь", чтобы продемонстрировать свое раскаяние. Об этом сообщила адвокат Попова Лариса Олейник на заседании Октябрьского районного суда 5 апреля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам защитницы, предварительно она хотела встретиться с пострадавшими полицейскими, но не смогла из-за их занятости.

Дело Попова по просьбе подсудимого рассматривается особым порядком. Он признал вину и попросил прощения у полицейских.

По версии обвинения, во время митинга на площади Сенной Попов пнул по ноге одного полицейского и толкнул другого. Это произошло, когда протестующие пытались отбить людей, которых задерживали силовики.

- К оппозиции я отношения не имею. Оказался на митинге из любопытства, - пояснил суду Попов.

Обвинение запросило для Попова 2 года колонии-поселения. Защита - 1 год условно.

Подсудимый - уроженец Архангельской области. В Петербурге проживает с 2011 года. Работает водителем самосвала в частной компании. Он заявил суду, что на часть своей зарплаты каждый месяц покупает лекарства для своей матери, которая год назад перенесла инфаркт.

Сергей Еремеев