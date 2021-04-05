В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

Петербургский мировой суд решил оштрафовать журналистку "Русской планеты" Анастасию Красильникову за участие в несанкционированном митинге 23 января, информирует "Апология протеста" у себя в Telegram-канале.

Санкция Красильниковой составила 4 тысячи рублей, инкриминируемая статья - 8.6.1 КоАП Петербурга - за нарушение "антиковидного" постановления Смольного.

Защитник журналистки Сергей Локтев сообщил, что у неё с собой была пресс-карта, редакционное задание и соответствующее удостоверение, которые приобщили к материалам разбирательства.

"С вмененным административным правонарушением не согласна, была задержана в связи с журналистской деятельностью", - заявила в ходе заседания Красильникова.

Решение суда адвокат и его подзащитная намерены обжаловать.