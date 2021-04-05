18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:08

В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

фото ЗакС политика В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

Петербургский мировой суд решил оштрафовать журналистку "Русской планеты" Анастасию Красильникову за участие в несанкционированном митинге 23 января, информирует "Апология протеста" у себя в Telegram-канале.

Санкция Красильниковой составила 4 тысячи рублей, инкриминируемая статья -  8.6.1 КоАП Петербурга - за нарушение "антиковидного" постановления Смольного.

Защитник журналистки Сергей Локтев сообщил, что у неё с собой была пресс-карта, редакционное задание и соответствующее удостоверение, которые приобщили к материалам разбирательства.

"С вмененным административным правонарушением не согласна, была задержана в связи с журналистской деятельностью", - заявила в ходе заседания Красильникова.

Решение суда адвокат и его подзащитная намерены обжаловать.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

2 апреля, 18:56 РКН заявил о "социальной ответственности" Twitter и других сервисов за размещаемые в них посты

2 апреля, 15:21 Сумма штрафов Twitter за неудаление призывов к протестам возросла почти до 9 млн рублей

1 апреля, 21:01 Органы опеки Москвы пришли с проверкой к матери двойняшек, задержанной на акции 23 января

1 апреля, 18:58 Суд в Москве арестовал фигуранта нового дела о насилии в отношении омоновца на протестах 23 января

31 марта, 14:35 В Москве задержали ещё одного участника акции 23 января, подозреваемого в распылении газа в строну ОМОНа

29 марта, 16:32 "Думай о будущем и спокойствии близких": Студентов РГСУ предостерегли от участия в протестах

29 марта, 9:52 Экс-депутат Госдумы обратился в ЕСПЧ из-за ареста после акции в поддержку Навального

26 марта, 15:09 Следователь разрешил Любови Соболь ходить в церковь и водить ребенка в школу

26 марта, 10:23 Суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана за акцию протеста 23 января

25 марта, 14:27 Главу штаба Навального в Кургане вызвали в прокуратуру из-за "тюремных" заметок в интервью


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:08 В Петербурге суд оштрафовал освещавшую протест 23 января журналистку "Русской планеты"

13:46 Участнику акции "Свободу Навальному" в Петербурге назначили 1,5 года условно за толчок и пинок полицейских

13:32 Пригожин отказался от очередного иска к Навальному о защите чести и достоинства

13:17 Сергей Миронов выступил против строительства апарт-отеля на территории стадиона "Калининец"

12:59 Фигурант "дела 318" в Петербурге перевёл деньги в фонд "Подари жизнь" в знак раскаяния

12:55 В дни хоккейных матчей в Ледовом дворце будет открыт пункт вакцинации от COVID-19

12:24 Кремль: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

11:59 "Левада-центр"*: Треть россиян считают приговор Навальному несправедливым

11:30 Коронавирус обнаружили у ещё 8646 россиян: плюс 707 заболевших - в Петербурге

11:12 "Им говорят, что всё из-за меня": Фургал рассказал о давлении на близких и угрозах в СИЗО

10:43 Экс-главу псковского отделения партии "Родина" Вилкова отправили в СИЗО

10:13 Роскомнадзор продлевает меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

9:56 В Петербурге арестовали экс-главу финансового отдела СК, обвиняемого в крупном хищении

9:27 Лига безопасного интернета Мизулиной просит изучить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

4 апреля, 18:04 СК изучает обстоятельства гибели туристов в нацпарке в Коми

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru