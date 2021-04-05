Трое участников съезда "Альянса учителей" намерены обжаловать свое задержание

Председатель профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен сообщил ЗАКС.Ру, что его, секретаря организации Ивана Дроботова и еще одного участника съезда полицейские задержали вечером 4 апреля. Причиной задержания сотрудники правоохранительных органов назвали наличие ориентировки: "трое молодых людей ведут разговоры против власти", - рассказал Кен.

По его словам, всех троих доставили в 28-й отдел полиции. В нем участникам съезда озвучили иную причину задержания, заявил Кен:

- Там нам назвали уже другую причину, что есть сообщение о компании из трех людей, у которых якобы имеются запрещенные к гражданскому обороту предметы. Нашли двух понятых, очень все халтурно, поверхностно: нас попросили все вынуть из карманов, заглянули в сумки, развернули флаг профсоюза, пересчитали значки - очевидно, даже не пытались попытаться что-то найти, - сообщил председатель "Альянса учителей".

Он уточнил, что участников съезда доставили в отдел около 21:40 часов, а отпустили - около полуночи. Кен добавил, что никаких бумаг и протоколов о задержании на них не составили. Руководитель профсоюза заявил, что он и двое других делегатов намерены обжаловать факт своего задержания.

София Саттарова / фото: Альянс учителей