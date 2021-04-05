Прокуратура вернула в СК дело экс-руководства карельской ИК-9, усомнившись в видео с пытками

Заместитель прокурора Карелии Сергей Губин счёл, что уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбуждённое в отношении бывшего начальника республиканской ИК-9 Ивана Савельева и его зама Ивана Ковалёва, необходимо вернуть на доследование в СК по региону, информирует "Зона права".

В прокуратуре сочли, что на записи с регистратора, сделанной в 2014 году, присутствуют именно обозначенные персоны, истязающие заключенного. Губина также заподозрил, что потерпевший и допрашивавший его следователь, приглашенный из Таджикистана, хорошо владеют русским языком.

В свою очередь адвокаты потерпевшего настаивают, что зампрокурора "вообще не мог касаться этого дела", поскольку ранее он стоял во главе комиссии по проверке исправительной колонии и публично заявлял о "недоказанности пыток" в учреждении.

В октябре 2019 года карельский адвокат Роман Мусалев разместил у себя на странице "ВКонтакте" видео, на кадрах которого сотрудники ФСИН издеваются над арестантом. Пять человек, в том числе бывшие зэки, сидевшие в ИК-9, опознали на записи Савельева и Ковалёва.

Видео произвело должный эффект: замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал, что Савельева уволят. В середине октября в его отношении возбудили дело о превышении полномочий с применением насилия, однако чуть позднее выяснилось, что Савельев был переведён на другую должность. Его удалось задержать лишь 9 апреля: тогда его поместили в СИЗО, однако позднее отпустили, наложив запрет на определённые действия.