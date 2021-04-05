Туроператоры прогнозируют, что россияне смогут начать путешествовать за границу уже осенью

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе полагает, что россияне смогут вернуться к международным путешествия уже к осени текущего года, передают "Известия".

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года", - прогнозирует Ломидзе.

Сроки открытия европейских границ зависят от темпов вакцинации локального населения. К примеру, пояснила Ломидзе, уже к лету Таиланд, Вьетнам и Индонезия должны отменить карантин внутри стран, однако полноценное открытие границ для туристов будет возможно осенью или зимой.

Добавим, накануне между Петербургом и Ригой возобновилось авиасообщение.