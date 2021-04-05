Соболь удалили с судебного заседания по делу о проникновении в чужое жилье

Политик Любовь Соболь, проходящая по делу о проникновении в квартиру тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который фигурирует в расследовании об отравлении Алексея Навального, покинула судебное заседание по требованию судьи, передает "Медиазона". Этому предшествовали длительные пререкания с судьей, настаивавшей на том, чтобы оппозиционерка прекратила вести видеосъемку.
"А если вы скажете мне, что я должна раздеться догола? Вы должны действовать в рамках закона. Есть Конституция, и вы, и я, все должны ее соблюдать. Заседание открытое и гласное", - возражала Соболь.
На прощание судья пообещала, что фигурантке дела предоставят последнее слово. Уходя, соратница Навального отказалась от услуг своего адвоката Владимира Воронина.
По версии следствия, Соболь "неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины", "применила физическую силу" к хозяйке квартиры, снимала "свои противоправные действия на телефон". События имели место в декабре, после выхода в свет телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, в котором последний откровенно рассказывает об отравлении политика.