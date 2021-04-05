18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:10

Напротив "Невской Ратуши" сносят советский недострой

фото ЗакС политика Напротив "Невской Ратуши" сносят советский недострой

Недостроенное кирпичное здание Ленинградского производственного кожгалантерейного объединения имени Бебеля (улица Моисеенко, 22О) начали сносить, сообщает портал "Канонер". Сооружение появилось на своем месте, ориентировочно, на излете Советского Союза. Ожидается, что его сменит новый бизнес-центр, разрешение на строительство которого полтора года назад от чиновников получило ООО "МС-групп". Архитектурный проект нового делового здания подготовило ООО "Слои архитектс".

Сносимый четырехэтажный дом на углу Кирочной и Новгородской улиц "смотрит" прямо на "Невскую ратушу", где размещаются комитеты петербургского правительства.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 На востоке Петербурга представили просветительский проект "Наследие окраин"

20:30 Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

19:55 Второй приговор по стычке на Сенной

19:49 В Петербурге резко снизилась заболеваемость ВИЧ

19:20 Петербургские чиновники борются с портретом Хармса на стене старинного дома

18:55 Псковские власти возмущены концертом с нарушениями противоэпидемических правил

18:54 Минюст объяснил художнице Апахончич причины внесения ее в список СМИ-иноагентов

18:38 Купченко и Горшечников подали документы на праймериз ЕР в Заксобрание

18:29 Беглов зовет петербуржцев на месячник благоустройства

18:00 В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

17:45 Навальный рассказал о туберкулезе в своем отряде, у него поднялась температура

17:34 У колонии в Покрове собрались сторонники Навального

17:07 Путин подписал закон, позволяющий ему обнулить президентские сроки

17:01 Администрация губернатора Петербурга за март разместила закупок на 20 млн рублей

16:35 В Смольном ответили на вопросы о перекрытии города во время зимних протестов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru