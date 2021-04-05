Напротив "Невской Ратуши" сносят советский недострой

Недостроенное кирпичное здание Ленинградского производственного кожгалантерейного объединения имени Бебеля (улица Моисеенко, 22О) начали сносить, сообщает портал "Канонер". Сооружение появилось на своем месте, ориентировочно, на излете Советского Союза. Ожидается, что его сменит новый бизнес-центр, разрешение на строительство которого полтора года назад от чиновников получило ООО "МС-групп". Архитектурный проект нового делового здания подготовило ООО "Слои архитектс".

Сносимый четырехэтажный дом на углу Кирочной и Новгородской улиц "смотрит" прямо на "Невскую ратушу", где размещаются комитеты петербургского правительства.