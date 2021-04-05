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17:07

Путин подписал закон, позволяющий ему обнулить президентские сроки

фото ЗакС политика Путин подписал закон, позволяющий ему обнулить президентские сроки

Президент Владимир Путин поставил свою подпись под одобренным ранее двумя палатами Федерального собрания законом, который позволяет ему обнулить собственные сроки нахождения у власти и баллотироваться еще на 12 лет. Таким образом законодательство было приведено соответствие с Конституцией, измененной летом прошлого года.

"Обнуление" Путина в оппозиционных кругах принято считать главной главной и наиболее критикуемой поправкой в Конституцию. Ее предложила депутат Валентина Терешкова во время визита Путина в Государственную думу в марте 2020 года. Отметим, что впервые он избрался на свою должность в 2000 году.

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