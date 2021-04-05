Путин подписал закон, позволяющий ему обнулить президентские сроки

Президент Владимир Путин поставил свою подпись под одобренным ранее двумя палатами Федерального собрания законом, который позволяет ему обнулить собственные сроки нахождения у власти и баллотироваться еще на 12 лет. Таким образом законодательство было приведено соответствие с Конституцией, измененной летом прошлого года.

"Обнуление" Путина в оппозиционных кругах принято считать главной главной и наиболее критикуемой поправкой в Конституцию. Ее предложила депутат Валентина Терешкова во время визита Путина в Государственную думу в марте 2020 года. Отметим, что впервые он избрался на свою должность в 2000 году.