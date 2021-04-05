18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:34

У колонии в Покрове собрались сторонники Навального

фото ЗакС политика У колонии в Покрове собрались сторонники Навального

Активисты, сочувствующие судьбе политика Алексея Навального, которого содержат в покровской ИК-2, собрались сегодня, 5 апреля, у входа на ее территорию, сообщает сайт "Эха Москвы". Сотрудники колонии противились видеосъемки, ссылаясь на режимный объект, и вызвали полицейских. Общение активистов с последними обошлось без задержаний.

Ранее готовность навестить Навального выразили представители профсоюза "Альянс врачей", признанного иностранным агентом. Они заявили, что если государство до 6 апреля не допустит к оппозиционеру врачей, которым он доверяет, то они сами поедут к нему на помощь. Напомним, что Навальный жалуется на боли в спине и ногах, а также на постоянные побудки и ночные проверки его как заключенного, имеющего статус "склонный к побегу". В УФСИН по Владимирской области опровергают эту информацию.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:45 Навальный рассказал о туберкулезе в своем отряде, у него поднялась температура

11:59 "Левада-центр"*: Треть россиян считают приговор Навальному несправедливым

3 апреля, 15:09 Дмитрий Быков: Навальный масштабнее нынешнего Кремля и заседающих там людей

3 апреля, 10:33 Российские врачи готовы добровольно приехать к Навальному в колонию

2 апреля, 17:54 Москалькова передала обращения о медпомощи Навального руководству ФСИН

2 апреля, 13:45 Правозащитники призвали Москалькову посетить Навального в колонии

2 апреля, 11:59 Максим Шевченко: В лице Алексея Навального система добивает тяжелобольного человека

1 апреля, 17:11 Навальный сообщил о визите сотрудников канала RT к нему в колонию

1 апреля, 13:57 Песков допустил обсуждение темы Навального на встрече Путина с Москальковой

1 апреля, 13:32 "Никакого комментария нет": Кремль - о голодовке Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:56 На востоке Петербурга представили просветительский проект "Наследие окраин"

20:30 Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

19:55 Второй приговор по стычке на Сенной

19:49 В Петербурге резко снизилась заболеваемость ВИЧ

19:20 Петербургские чиновники борются с портретом Хармса на стене старинного дома

18:55 Псковские власти возмущены концертом с нарушениями противоэпидемических правил

18:54 Минюст объяснил художнице Апахончич причины внесения ее в список СМИ-иноагентов

18:38 Купченко и Горшечников подали документы на праймериз ЕР в Заксобрание

18:29 Беглов зовет петербуржцев на месячник благоустройства

18:00 В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

17:45 Навальный рассказал о туберкулезе в своем отряде, у него поднялась температура

17:34 У колонии в Покрове собрались сторонники Навального

17:07 Путин подписал закон, позволяющий ему обнулить президентские сроки

17:01 Администрация губернатора Петербурга за март разместила закупок на 20 млн рублей

16:35 В Смольном ответили на вопросы о перекрытии города во время зимних протестов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru