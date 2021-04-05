Навальный рассказал о туберкулезе в своем отряде, у него поднялась температура

Политик Алексей Навальный, держащий голодовку в покровской ИК-2 и протестующий против условий содержания, сообщил о новых проблемах в этом учреждении ФСИН: в его отряде из 15 человек у троих заключенных выявили туберкулез. Сам он чувствует себя неважно: температура поднялась до 38,1 градусов и появился сильный кашель.

"Но есть и светлая сторона: говорят же "клин клином вышибают". Если у меня тубик, то может он прогонит боль в спине и онемение ног. Хорошо бы", - говорится в тексте, опубликованном в Instagram оппозиционера.

По словам Навального, в колонии настолько тяжелый быт, что "любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть". Он утверждает, что государственные медиа рассказывают о его колонии абсолютную неправду, сравнивая ее с курортом.

Напомним, ранее он также жаловался на регулярное лишение сна из-за ночных проверок сотрудников колонии.