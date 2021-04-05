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5 апреля, 18:00

В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

фото ЗакС политика В гайд-парках Петербурга должны установить сцены, туалеты и видеонаблюдение

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности подготовил проект постановления правительства Петербурга о том, какое оборудование необходимо для гайд-парков – "специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений". 

Документ 5 апреля опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы. Он подготовлен для исполнения положений закона Петербурга о митингах (ч. 4. ст. 5-1), в котором сказано, что порядок оборудования специальных мест для публичных мероприятий прописывает правительство города. 

Из документа следует, что пространство для акций должно быть оснащено с соблюдением санитарных норм и правил. В проекте постановления сказано, что площадь подиума для выступлений следует сделать не менее 15 кв. м, а его высоту – не менее 60 см. Также на месте для митинга следует установить туалеты в расчете не менее четырех штук на 500 человек, урны для мусора и точку подключения электроэнергии. Если использовать городскую электрическую сеть невозможно, то надо организовать генераторы или аккумуляторные станции, прописано в проекте постановления. 

Там же сказано, что в гайд-парках нужно от трех до десяти арочных металлодетекторов "с ветро и влагозащитными чехлами". Еще одно обязательное оборудование – видеокамеры:

"Специально отведенные места оснащаются системами видеонаблюдения согласно приложению к настоящему Порядку. В случае невозможности установки стационарных видеокамер на период проведения публичного мероприятия устанавливаются мобильные камеры видеонаблюдения," - написано в подпункте 1.1.6. документа. 

Указанное приложение к порядку не размещено на сайте городского правительства на момент публикации заметки. 

Заниматься оборудованием "специально отведенных мест" должны администрации районов, за которыми эти места закреплены, сказано в проекте постановления. В частности, администрация Приморского района отвечает за Удельный парк, администраций Красногвардейского района – за Полюстровский парк, администрация Невского района – за сад им. 30-летия Октября, а администрация Красносельского района – за Южно-Приморский парк. 

В проекте постановления прописано, что районные администрации до 15 мая должны определить количество необходимого оборудования для "специально отведенных мест", до 10 июня – предоставить проекты по оборудованию этих мест, а до 15 июля – закончить их оснащение. Администрации ежегодно могут запрашивать у комитета финансов деньги из бюджета на оборудование мест для митингов. Помогать районам в организации специальных мест обязаны комитеты по градостроительству и архитектуре; по благоустройству; по информатизации и связи; по энергетике и инженерному обеспечению; по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Напомним, в марте 2021 года уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратил внимание депутатов Законодательного собрания на то, что уже год в городе действует только четыре гайд-парка, а не восемь, как ранее. Пропавшие из перечня гайд-парков места находились ближе к центру города. 

София Саттарова


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