Купченко и Горшечников подали документы на праймериз ЕР в Заксобрание

Двое действующих депутатов Законодательного собрания Петербурга Сергей Купченко и Андрей Горшечников 5 апреля подали документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" для определения кандидатов на участие в выборах. Горшечников желает стать кандидатом на своем привычном 13-м одномандатном округе, а Купченко попытает удачу в 5-м избирательном округе.

Горшечников впервые избирался в Законодательное собрание в 2011 году и, будучи председателем Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан, уделяет особое внимание созданию комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями в качестве регионального координатора партийной программы "Единая страна — доступная среда".

На праймериз ЕР в 13-м округе конкурентами Горшечникова станут Лидия Аскиркина, Александр Корольков и Виктория Пикалова, ранее не принимавшие участие в выборах.

Для Купченко это будет второе выдвижение в Заксобрание. В 2016 году он выиграл в 11-м округе. До этого он 16 лет был депутатом МО "Чкаловское". Выбор пятого одномандатного округа он объясняет отсутствием там кандидата от "Единой России".

"Жители постоянно сравнивают итоги нашей деятельности, именно в положительную сторону, с округом, где нет депутата от "Единой России". Об этом они высказываются на личных встречах, к примеру, спрашивают, "почему у вас это делается, а у нас в округе не делается", — цитирует Купченко пресс-служба "Единой России".

Сейчас действующий депутат в 5-м избирательном округе Александр Егоров (Справедливая Россия).

Кроме Купченко, о своих намерениях выдвигаться в этом одномандатном округе на праймериз "Единой России" заявило еще три человека: Александр Абрамян, Алексей Житомирский и Михаил Пирогов, Андрей Закурнаев и Дмитрий Смагин.

Константин Леньков

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