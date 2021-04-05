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18:38

Купченко и Горшечников подали документы на праймериз ЕР в Заксобрание

фото ЗакС политика Купченко и Горшечников подали документы на праймериз ЕР в Заксобрание

Двое действующих депутатов Законодательного собрания Петербурга Сергей Купченко и Андрей Горшечников 5 апреля подали документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" для определения кандидатов на участие в выборах. Горшечников желает стать  кандидатом на своем привычном 13-м одномандатном округе, а Купченко попытает удачу в 5-м избирательном округе. 

Горшечников впервые избирался в Законодательное собрание в 2011 году и, будучи председателем Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан, уделяет особое внимание созданию комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями в качестве регионального координатора партийной программы "Единая страна — доступная среда". 

На праймериз ЕР в 13-м округе конкурентами Горшечникова станут Лидия Аскиркина, Александр Корольков и Виктория Пикалова, ранее не принимавшие участие в выборах.

Для Купченко это будет второе выдвижение в Заксобрание. В 2016 году он выиграл в 11-м округе. До этого он 16 лет был депутатом МО "Чкаловское". Выбор пятого одномандатного округа он объясняет  отсутствием там кандидата от "Единой России". 

"Жители постоянно сравнивают итоги нашей деятельности, именно в положительную сторону, с округом, где нет депутата от "Единой России". Об этом они высказываются на личных встречах, к примеру, спрашивают, "почему у вас это делается, а у нас в округе не делается", — цитирует Купченко пресс-служба "Единой России". 

Сейчас действующий депутат в 5-м избирательном округе Александр Егоров (Справедливая Россия).

Кроме Купченко, о своих намерениях выдвигаться в этом одномандатном округе на праймериз "Единой России" заявило еще три человека: Александр Абрамян, Алексей Житомирский и Михаил Пирогов, Андрей Закурнаев и Дмитрий Смагин. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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