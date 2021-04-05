Петербургские чиновники борются с портретом Хармса на стене старинного дома

Администрация Центрального района Петербурга требует через суд коммунальные службы закрасить граффити на доме 11 по улице Маяковского, представляющее собой портрет писателя Даниила Хармса. По мнению чиновников, это бы помогло привести здание "в надлежащее состояние". Ответчиком по делу выступает ТСЖ "Маяковского 11". Как сообщает объединенная пресс-служба судов, назначено предварительное заседание по делу.

Художественное произведение, появившееся в 2016 году характеризуется как "несанкционированные надписи и рисунки". В интернете существует петиция, авторы которой добиваются сохранения портрета.

Даниил Хармс, преследовавшийся советским государством и умершим в годы блокады в психиатрической клинике, известен своими лаконичными абсурдистскими произведениями в стихах и прозе. Он принадлежал к литературной группе ОБЭРИУ.