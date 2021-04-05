В Петербурге резко снизилась заболеваемость ВИЧ

В течение 2020 года, ознаменовавшегося началом пандемии коронавируса, было зафиксировано на 20% меньше случаев заражения ВИЧ-инфекцией, чем годом ранее, о чем рассказала сотрудница комитета по здравооохранению Лариса Соловьева.

"Несмотря на непростую обстановку с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году также мы видим, что абсолютное число новых случаев ВИЧ-инфекции уменьшилось. За 12 месяцев 2020 года было зарегистрировано 2 183 случая ВИЧ-инфекции. В 2019 году это было 2 870 случаев, явное снижение", - цитирует ее ТАСС.

Впрочем, тестирование за отчетный период прошло меньшее число граждан - около одного миллиона вместо 1,3 млн человек в 2019 году. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями продолжал свою работу на пике пандемии, и количество клиентов не сокращалось. Существенных проблем с поставками лекарств и оборудования учреждение не испытывало.