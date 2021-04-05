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20:30

Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

фото ЗакС политика Петербургские лимоновцы выразили протест против политики МИД

Члены партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили плакат на петербургском здании МИД с упреком в адрес министерства, а также установили куклу с табличной на груди "Я русский. Меня предал Кремль". Другороссы считают, что ведомство недостаточно активно защищает интересы соотечественников за границей и вместо этого зачастую выстраивает отношения с "откровенно враждебными режимами".

"Должности послов стали синекурой для отставных чиновников, кадровый вопрос полностью провален. Как итог, позиции России ослабевают. Запад, Турция и Китай обретают всё большую мощь вблизи границ нашей страны", - говорится в листовке, посвященной акции, на которой никого не задержали.

В частности, последователей Лимонова не устраивает то, как РФ поступает с некоторыми сепаратистами на Донбассе, передавая их другим государствам, а также характер взаимоотношений с прибалтийскими правительствами. По мнению активистов, при отсутствии желания менять ситуацию министр Сергей Лавров должен уйти в отставку.

фото: пресс-служба партии "Другая Россия Э. В. Лимонова"

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