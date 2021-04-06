В РФ выявили 81 "британский" и 6 "южноафриканских" штаммов COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в стране 81 образец "британского" штамма коронавируса и шесть экземпляров "южноафриканского": все они были привезены в страну из-за рубежа, сообщила в разговоре с "Известиями" главный санитарный врач России Анна Попова.

Он рекомендовала гражданам не выезжать за пределы РФ, поскольку данные штаммы активно распространяются по Европе, Азии, Африке и Южной Америке.

"Если в ряде европейских стран 60–70 % всех находок - это именно "британский" штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее. Поэтому сегодня за пределы страны без необходимости лучше не выезжать", - отметила Попова.

В России завезли также мутировавшие штаммы COVID-19.

"Но для того чтобы оценить их эпидемиологическую значимость, необходимы дальнейшие исследования, которые мы и проводим. Пока оснований для каких-то опасений нет", - подытожила Попова.

На сегодняшний день в России известно о более 4,5 млн заболевших с начала пандемии, излечились при этом 4,2 млн человек, более ста тысяч умерли.