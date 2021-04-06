"Найдите в себе силы": Сокуров просит Бондарчука провести "Артдокфест" на площадке "Ленфильма"

Петербургский режиссёр Александр Сокуров обратился к гендиректору "Ленфильма" Фёдору Щербакову и председателю совета директоров Фёдору Бондарчуку с просьбой провести на территории киностудии фестиваль документальных фильмов "Артдокфест", оказавшийся под угрозой срыва ввиду отказа различных площадок. Воззвание деятеля искусства изложено на просторах его Facebook.

"Прошу Вас пригласить "Артдокфест" на площадку "Ленфильма" с показами фестивальных программ в нашем зале. Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас", - призывает Сокуров.

Накануне вечером на скульптуре кентавра, установленного перед Домом кино, неизвестные повесили плакат с надписью: "Без свободного кино - отброшу копыта".

РБК удалось связаться с Щербаковым, которыя заявил, что просьбу Сокурова "Ленфильм" удовлетворить не сможет.

"Это просто внеплановая история, заранее мы это не обсуждали. Александр Николаевич действительно обращался, мы с ним общались по этому поводу, но я ему объяснил, что технически мы не сможем это сделать", - сообщил гендиректор "Ленфильма".

Показы кинолент "Артдокфеста" были сорваны уже дважды: сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы имевшие место нарушения "антивирусного" законодательства, затем от фестиваля отказался "Лендок".

В разговоре с "Фонтанкой" глава мероприятия режиссёр Виталий Манский предположил, что срыв фестиваля мог произойти по воле Смольного.