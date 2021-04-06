18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:41

Коронавирусом заразились ещё 8328 россиян: в Петербурге - 702 новых случая

фото ЗакС политика Коронавирусом заразились ещё 8328 россиян: в Петербурге - 702 новых случая

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у ещё 8 328 жителей России, таким образом, общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке в 4 597 868.

В лидерах по уровню распространения заболевания – Москва (плюс 1 747 новых случаев), Петербург (702), Московская область (533), Ростовская область (241) и Нижегородская область (238).

Излечились при этом ещё 8902 инфицированных, всего выздоровели 4 220 035 граждан.

Летальная суточная статистика пополнилась 389 COVID-смертями. Общее количество жертв заболевания достигло отметки 101 106.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:35 "Кто отвечает за культуру в городе? Роспотребнадзор или вы?": Резник обратился к Пиотровскому из-за срыва "Артдокфеста"

11:15 "Найдите в себе силы": Сокуров просит Бондарчука провести "Артдокфест" на площадке "Ленфильма"

9:54 В РФ выявили 81 "британский" и 6 "южноафриканских" штаммов COVID-19

5 апреля, 18:55 Псковские власти возмущены концертом с нарушениями противоэпидемических правил

5 апреля, 15:15 Больница им. Семашко перестанет принимать петербуржцев с коронавирусом

5 апреля, 14:59 Туроператоры прогнозируют, что россияне смогут начать путешествовать за границу уже осенью

5 апреля, 12:55 В дни хоккейных матчей в Ледовом дворце будет открыт пункт вакцинации от COVID-19

5 апреля, 11:30 Коронавирус обнаружили у ещё 8646 россиян: плюс 707 заболевших - в Петербурге

4 апреля, 17:40 Свыше 400 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

4 апреля, 15:58 Петербургский "Лендок" отменил показы фильмов "Артдокфеста"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:13 У входа в колонию Навального задерживают членов его группы поддержки

15:09 Муниципал: Войтановский снял второго за год врио главы местной администрации

14:55 Минобороны потратит свыше 100 млн рублей на покупку авто бизнес-класса

14:40 TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за отказ удалять посты с призывами к протестам

14:27 Активиста из Петербурга оштрафовали после участия в форуме "Муниципальная Россия"

13:59 В Приморском районе возведут три детсада и четыре новых школы

13:43 Второе "нежелательное" дело грозит Пивоварову

13:36 Глава СК счёл слишком "лояльным" приговор участнику протеста 31 января, толкнувшему силовика

13:29 Горизбирком: Новые составы 30 ТИКов сформируют до 24 апреля

12:58 Медики собираются на акцию у стен ИК-2 Покрова: на место приехала глава "Альянса врачей"*

12:35 "Кто отвечает за культуру в городе? Роспотребнадзор или вы?": Резник обратился к Пиотровскому из-за срыва "Артдокфеста"

12:03 В Орле члену федсовета "Открытой России" назначили 30 часов работ из-за поста об акции с фонариками

11:41 Коронавирусом заразились ещё 8328 россиян: в Петербурге - 702 новых случая

11:15 "Найдите в себе силы": Сокуров просит Бондарчука провести "Артдокфест" на площадке "Ленфильма"

10:45 Дрозденко подписал закон о переносе столицы Ленобласти в Гатчину

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru