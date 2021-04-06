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12:03

В Орле члену федсовета "Открытой России" назначили 30 часов работ из-за поста об акции с фонариками

фото ЗакС политика В Орле члену федсовета "Открытой России" назначили 30 часов работ из-за поста об акции с фонариками

Пост об акции с фонариками, прошедшей 14 февраля, послужил поводом для присуждения 30 часов обязательных работ живущему в Орле члену федерального совета "Открытой России" Сергею Носову, передаёт "МБХ медиа".

"Назначили 30 часов обязательных работ. В этот раз меня судят за организацию шествия 14 февраля. Вот только шествия в этот день не было. Да и доказательством того, что я организатор является только пост в "ВКонтакте"", - поделился Носов.

В отношении мужчины 18 марта был составлен протокол об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

14 февраля в российских городах прошел организованный соратниками Алексея Навального флешмоб "Любовь сильнее страха": его суть заключалась в том, чтобы в условленное время выйти на улицу и посветить фонариком.

Подробнее о петербургском протесте против политических репрессий в День святого Валентина читайте в материале ЗАКС.Ру.

 

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