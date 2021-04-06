"Кто отвечает за культуру в городе? Роспотребнадзор или вы?": Резник обратился к Пиотровскому из-за срыва "Артдокфеста"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Резник направил запрос курирующему культурный блок вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой разъяснить ситуацию со срывом показа фестиваля документального кино "Артдокфест". Обращение парламентария опубликовано у него на странице в Facebook.

Резник указал, что в Москве организаторам мероприятия не ставили препон, и сейчас фильмы спокойно демонстрируют в кинотеатре "Октябрь".

"Я возмущён запретом фестиваля "Артдокфест" в нашем городе. Это позорная история. Ещё больше я возмущён реакцией вице-губернатора по культуре Бориса Пиотровского, которая выражается в каком-то невнятном бормотании. Хочется спросить: Борис Михайлович, у нас вообще кто отвечает за культуру в нашем городе? Роспотребнадзор и стукачи НКВД? Или вы? Прошу вас, ведите в этой ситуации себя как вице-губернатор по культуре", - взывает Резник к Пиотровскому.

Ранее сегодня режиссёр Александр Сокуров также обратился к руководству "Ленфильма" с просьбой провести показы "Артдокфеста" на своей территории.

Показы кинолент "Артдокфеста" были сорваны уже дважды: сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы имевшие место нарушения "антивирусного" законодательства, затем от фестиваля отказался "Лендок".