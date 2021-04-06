Медики собираются на акцию у стен ИК-2 Покрова: на место приехала глава "Альянса врачей"*

У стен исправительной колонии №2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный, начали собираться медики, активисты и работники прессы: первые намерены провести акцию с требованием допустить врачей до политика, который накануне пожаловался на сильный кашель и высокую температуру.

На данный момент к ИК-2 приехала глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева, информирует "Дождь".

"Я просто хочу помочь человеку. Мне кажется, это важнее, чем другие дела в нашей стране сегодня", - высказалась Васильева.

"Если врачей не пускают, врачи сами приедут", - отозвался о ситуации начальник владимирского штаба Навального.

Днём ранее, 5 апреля, у колонии уже собирались сторонники оппозиционера: дело в том, что Навальный, рассказавший об ухудшении здоровья, сообщил также, что из его отряда уже троих человек госпитализировали с туберкулёзом. К политику по-прежнему не пускают врачей "извне".

*"Альянс врачей" выполняет в России функцию НКО-иноагента