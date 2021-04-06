Горизбирком: Новые составы 30 ТИКов сформируют до 24 апреля

Санкт-Петербургская избирательная комиссия завершила прием документов от желающих войти в новые составы территориальных избирательных комиссий №№ 1-30, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома. Речь идет о выборе членов ТИК с правом решающего голоса для работы с 2021 года по 2026 год. В пресс-службе заявили, что решение о составах территориальных избиркомов планируется принять не позднее 24 апреля.

Всего ГИК с 1 марта по 4 апреля получил 582 предложения, уточнили в пресс-службе. Там добавили, что все региональные отделения политических партий Петербурга, которые представлены в Законодательном собрании, направили предложения по своим кандидатам в каждый из 30 территориальных избиркомов.

Всего в петербургском парламенте представлено шесть партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, Партия роста, "Справедливая Россия" и "Яблоко".

Напомним, ранее члены Горизбиркома сообщили ЗАКС.Ру, что Центральная избирательная комиссия проверяла работу территориальных избиркомов Петербурга. Итоги проверки пока неизвестны, так же не ясно, представит ли ЦИК результаты исследования публично. Формированием прошлых 34 составов ТИКов глава Центризбиркома Элла Памфилова осталась недовольна.