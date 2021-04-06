Глава СК счёл слишком "лояльным" приговор участнику протеста 31 января, толкнувшему силовика

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался о приговоре, который днём ранее вынес суд в отношении уроженца Архангельска Артёма Попова, обвинённого в применении насилия к силовикам в ходе протеста 31 января.

Попов, напомним, получил условный срок в полтора года.

"Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. В частности, действия уроженца Архангельска попали на видеозапись, и умысел в его действиях также не вызвал у следствия сомнений", - привела позицию Бастрыкина пресс-служба СК.

Глава ведомства уверен, что подобные решения суда породят "сомнения в профилактирующем значении наказания, не препятствуя новым подобным прецедентам". Он приказал провести проверку "вердикта" инстанции и доложить ему о том, возможно ли обжаловать его.

Впрочем, согласно УПК, Следком не имеет полномочий по обжалованию судебных решений.

О том, за что судили Попова и как проходил процесс, - читайте в материале ЗАКС.Ру.