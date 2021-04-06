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13:43

Второе "нежелательное" дело грозит Пивоварову

фото ЗакС политика Второе "нежелательное" дело грозит Пивоварову

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру о риске получить второй за год административный протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России "нежелательной" организации). Третье такое дело может стать уголовным. Политик считает это попыткой давления перед выборами в Госдуму. 

В понедельник, 5 апреля, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров провел беседу с помощником прокурора Петродворцового района Петербурга Константином Суховеем. Требование о явке в прокуратуру ему вручили тремя днями ранее - полицейские и сотрудники ведомства дожидались оппозиционера в его подъезде. 

По словам Пивоварова, помощник прокурора расспрашивал его о постах в социальных сетях за апрель 2020 года. В них рассказывалось о поставках "Открытой Россией" масок и защитных костюмов станции скорой помощи Петродворцового района.  

- Это посты за период с 6 апреля по 5 мая, - рассказал ЗАКС.Ру Пивоваров. - Они о том, как мы оказывали помощь врачам. Помощник прокурора спрашивал, публиковал ли я эти посты, знаю ли [заместителя директора станции скорой помощи Сергея] Жварницкого и что знаю про "Открытую Россию".

Весной 2020 года прокуратура Петродворцового района проводила проверку по заявлению Жварницкого, который посчитал публикации об объявленном "Открытой Россией" сборе средств на закупку масок и костюмов для врачей похожим на мошенничество. В организации утверждают, что та проверка "закончилась ничем". Пивоваров отметил, что ее проводил тот же сотрудник Суховей. 

"Мотив появления служебного рвения помощника прокурора стал понятен, когда между вопросами невинно проскользнуло: "А вы, Андрей Сергеевич, на выборы не собираетесь?" - написал политик в своем Telegram-канале.

Во время беседы он заявил представителю прокуратуры, что планов выдвигаться в парламент от Петродворцового района не имеет. В разговоре с ЗАКС.Ру исполнительный директор "Открытой России" признался, что желание идти в Госдуму у него есть, но окончательное решение об участии в предвыборной гонке пока не принято. Так или иначе, Пивоваров продолжает координировать проект "Объединенные демократы", который в 2019-2020 годах готовил и продвигал оппозиционных кандидатов в местные советы и региональные парламенты. 

Суховей пообещал посоветоваться с начальством и к пятнице, 9 апреля, определиться, будет он привлекать Пивоваров к ответственности или нет, рассказал директор "Открытки". Оппозиционер опасается, что производство в отношении него будет открыто: он заметил на столе у помощника прокурора готовый бланк о привлечении к административной ответственности. 

Если делу все-таки дадут ход, то это будет уже второе административное производство по статье 20.33 в отношении Пивоварова с начала года. 12 апреля мировой судебный участок № 12 должен рассмотреть административный протокол, составленный после его задержания на форуме "Муниципальная Россия" в Москве. Тогда, напомним, полиция увезла по отделениям и привлекла к административной ответственности порядка 200 человек. Значительная часть из них - депутаты местных советов и региональных парламентов. Суды уже начали рассматривать дела задержанных. "ОВД-Инфо" на 1 апреля сообщило о 12 назначенных штрафах. 

Для физического лица административная статья о "нежелательной организации" грозит штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если в течение года таких наказаний было два, то  совершение третьего аналогичного правонарушения может повлечь за собой уголовное дело по статье 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, суд может назначить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет.      

Первый приговор по этой статье был вынесен в феврале 2020 года. 300 часов обязательных работ назначили бывшему координатору "Открытой России" в Екатеринбурге Максиму Верникову. Через полгода, в октябре, в Краснодаре приговорили к 240 часам обязательных работ регионального координатора организации Яну Антонову. В феврале 2021 года 4 года условно получила координатор из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко.

В Нижнем Новгороде продолжается расследование дела предпринимателя Михаила Иосилевича, который перед единым днем голосования 2020 года предоставил принадлежавшее ему помещение движению "Голос". Там провели семинар по подготовке наблюдателей, на который явилась полиция. Следствие считает, что через "Голос" бизнесмен сотрудничал с "Открытой Россией", у которой нет своего отделения в Нижнем Новгороде. По этому делу в марте прошли обыски в московском и петербургском офисах "Открытки". 

Пивоваров допускает, что уголовное дело планируют возбудить и в отношении него. Он связывает это с думскими выборами, которые состоятся в сентябре 2021 года. Хотя приговор, в случае его вынесения, к этому времени вступить в силу скорее всего не успеет, само дело может стать элементом давления, считает политик. 

-  Мы видели, как поступили с Любовью Соболем и Константином Янкаускасом. Под домашним арестом тяжело подписи для выдвижения собрать и документы подать в Горизбирком, - отметил Пивоваров.

В основу административных и уголовных дела о связях с нежелательными организациями ложилось участие в деятельности объединений Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia, учрежденных в Великобритании. В 2017 году в России их внесли в реестр нежелательных. "Открытая Россия" Пивоварова отрицает связи с этой организацией и настаивает на полном соответствии своей деятельности российскому законодательству. В "Открытке" неоднократно заявляли, что их британские "тезки" в действительности не существуют. 

Сергей Еремеев


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